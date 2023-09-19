سرايا القدس-كتيبة جنين تنعي شهداء التصدي وتتحدى الاحتلال بالكشف عما حدث مع قواته

فلسطين اليوم

نعت سرايا القدس - كتيبة جنين اليوم الثلاثاء 19/9/2023، شهداء الواجب الوطني والتصدي لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وزفت سرايا القدس الشهداء الأبطال: الشهيد المجاهد محمود علي نافع السعدي (٢٣ عاماً)، والشهيد المجاهد محمود خالد عرعراوي (٢٤ عاماً)، والشهيد المجاهد رأفت عمر خمايسة (٢٢ عاماً) الذين ارتقوا في ميدان المواجهة مقبلين غير مدبرين.

وقالت سرايا القدس:" بعون الله وقوته تمكنت سرايا القدس - كتيبة جنين مساء اليوم من كشف قوات صهيونية خاصة تسللت إلى أطراف المخيم، حيث وفور اكتشافها تمكن مجاهدونا من استهدافها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة بشكل مباشر محققين إصابات مباشرة في صفوف القوة."

وأضافت سرايا القدس أن مجاهديها تمكنوا من التعامل مع تعزيزات الاحتلال التي وصلت لفك حصار القوة الخاصة التي وقعت بحقل كثيف من النيران في محيط أحد المنازل، وخاض مجاهدونا برفقة كتائب شهداء الأقصى'عش الدبابير' وكتائب القسام اشتباكات عنيفة مع قوات وآليات الاحتلال على عدة محاور.

وتابعت :" بعون الله وقوته وتمكينه تمكنت وحدة الهندسة في كتيبة جنين من تفجير عبوة (تامر) شديدة الانفجار في آلية عسكرية على دوار الأحمدين بشكل مباشر ما أدى لإعطاب الآلية، كما فجر مجاهدونا عبوة (تامر) على شارع العنبر في آلية عسكرية وأصابتها بشكل مباشر ما أدى لأعطابها وإلحاق الضرر فيها.

وقالت سرايا القدس :" نتحدى العدو الصهيوني بالكشف عما حدث مع قواته الخاصة وآلياته التي وقعت في كمائننا المحكمة وما هي خسائره وأضراره."

وشددت على أن كتيبة جنين وكافة فصائل المقاومة في مخيم جنين ومدينتها وريفها موحدة في الدفاع عن أهلنا وشعبنا بكل قوة واقتدار مهما كلفنا ذلك من ثمن وتضحيات.

وأعلنت عن تمكن مجاهدي سرايا القدس - كتيبة جبع و مجموعات الفارعة من الوصول الى أرض المواجهة والاشتباك والوقوف كتفاً بكتف مع إخوانهم في التصدي لقوات الاحتلال.

كما استنكرت سرايا القدس –كتيبة جنين بشدة ما قامت به أجهزة أمن السلطة على دوار البطيخة من استهداف عدد من المجاهدين الذين كانوا يكمنون لآليات الاحتلال المنسحبة ما أدى لإصابة أحدهم والاستيلاء على (مخازن الرصاص) الخاصة بسلاحه.

وجددت اعتزازها بأهلنا وأبناء شعبنا ومجاهدينا من كافة الفصائل، وانه مهما حاول البعض من تشويه وضرب صورة مجاهدينا لن يفلحوا وسيرد الله كيد الماكرين.