فلسطين اليوم

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 20-9-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، عمليات البحث الالكترونية على جوجل الشهير التي تجاوزت العشرة عملية في الساعات الأولى من هذا الصباح لاحظها فريق فلسطين اليوم ما دفعه بكل قوة في نشر هذه المقالة التي نوضح من خلالها أحدث التفاصيل عن السعر ويترتب على الكل بعد هذه المقدمة في الاستمرار بمتابعة جميع السطور .

هذه المقالة التي شرح الوافي بخصوص سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء تأتي ضمن سلسلة مقالات عدة نعكف على نشرها بشكل يومي ونضع فيها معظم الأسعار المحدثة يوميا حتى يطلع عليها الجمهور من المهتمين والباعة بكل اريحية تامة وفيما يلي باقي التفاصيل :

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 20-9-2023

والان بات لكل زائر لهذه المقالة من التعرف على سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم ، في المحافظات التالية دمشق وحلب وادلب والحسكة ولابد الان من قراءة ما يلي

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 739,000، ومبيع: 750,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 750,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 745,000 ، مبيع: 756,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 756,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 764,000، مبيع: 769,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 770,000ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 767,000 ، مبيع: 772,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 772,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الذهب في سوريا اليوم للبيع والشراء

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 وصل عند مستوى بيع 848,000 وشراء 846,857 ليرة سورية .

عيار 22 وصل عند مستوى بيع 777,333 شراء 776,286 ليرة سورية .

عيار 21 وصل عند مستوى بيع 742,000 وشراء 741,000 ليرة سورية .

عيار 18 وصل عند مستوى بيع 636,000 وشراء 635,143 ليرة سورية .

عيار 14 وصل عند مستوى بيع 494,667 وشراء 494,000 ليرة سورية .

عيار 12 وصل عند مستوى بيع 424,000 وشراء 423,429 ليرة سورية .

الاونصة وصل عند مستوى بيع 26,372,800 وشراء 26,337,257 ليرة سورية .

الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 5,936,000 وشراء 5,928,000 ليرة سورية .

الكيلو وصل عند مستوى بيع 848,000,000 وشراء 846,857,143 ليرة سورية .

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها التفاصيل بخصوص سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 20-9-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم.