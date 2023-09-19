سعر الذهب في السعودية تحديث يومي- ارتفاع سعر الذهب عيار 24

فلسطين اليوم

سعر الذهب في السعودية تحديث يومي- ارتفاع سعر الذهب عيار 24، ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، بقيمة ريال سعودي في الغرام الواحد، على الرغم من الهبوط العالمي للنفيس، وذلك لأسباب دولية عديدة ابرزها الاعاصير والمتغيرات الجوية التي حدثت في عدة دول عربية، لذا يقدم لك فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في السعودية تحديث يومي- ارتفاع سعر الذهب عيار 24.

سعر الذهب في السعودية تحديث يومي

ويتأثر سعر الذهب في السعودية بعدة عوامل، أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، وكذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب، ولكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوعين مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في ستة أشهر.

وتتجه الأنظار صوب اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، والتي تبدأ مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1951 دولارا للأوقية.

فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1930 دولارا للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، استقر مؤشر الدولار عند 104.864 نقطة.

سعر الذهب في السعودية تحديث يومي- ارتفاع سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24 نحو 233.22 ريال (62.19 دولار) بحسب منصة goldprice.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 204.07 ريال (54.42 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 174.92 ريال (46.64 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 250.13 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 240.80 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 234.39 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 208.79 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 199.07 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 169.92 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام، حقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2.386.74 ريال سعودي.

وسجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4،740.98 ريال سعودي، وبلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 11،771.18 ريال سعودي، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلو غرام نحو 23.495.92 ألف ريال سعودي.