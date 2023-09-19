الجهاد الإسلامي تنعي شهداء جنين وتؤكد أن دم الشهداء سيشعل انتفاضة الثأر

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 19/9/2023، إلى جماهير شعبنا وأمتنا، ثلة من الشهداء الأطهار، الذين ارتقوا خلال التصدي لعدوان قوات الاحتلال على مخيم جنين بالضفة المحتلة، مؤكدةً أن هذه الدماء الطاهرة التي تمتزج مع دماء الشهداء في قطاع غزة الصامد، ستشعل مزيداً من الثأر والغضب في وجه العدو

ونعت الجهاد الإسلامي أبطال مخيم جنين وهم: الشهيد البطل: رأفت عمر خمايسة (22 عاماً)، والشهيد البطل: محمود علي السعدي (23 عاماً)، والشهيد البطل: محمود خالد عرعراوي (24 عاماً).

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن هذه الدماء الطاهرة التي تمتزج مع دماء الشهداء في قطاع غزة الصامد، ستشعل مزيداً من الثأر والغضب في وجه العدو، ولن توقف ملحمة جنين التي كانت وستبقى رأس المرحلة وعنوانها الأطهر.

وأشادت الحركة، بسواعد مجاهدينا في سرايا القدس – كتيبة جنين، الذين تصدوا بكل شجاعة، وسطروا ملحمة جديدة في الدفاع عن شعبنا، لتمثل امتداداً مشرفاً لملاحم العزة والكرامة، وإن لدى المقاومين الشجعان ما يردعون به العدو وجنوده والانتقام لأرضنا ومقدساتنا، وحتماً إنا لمنتصرون.