فلسطين اليوم

أظهر مقطع فيديو مصور، اليوم الثلاثاء، إصابة أحد جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، عقب اقتحام الأخير بأعداد كبيرة مدعومة بعشرات الآليات العسكرية، للمخيم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء ثلاثة شهداء واصابة 20 أخرين بجراح مختلفة برصاص قوات الاحتلال، في جنين.

وفور اقتحام المخيم، انقطع التيار الكهربائي عن المخيم، فيما حلقت طائرات مروحية في أجواء جنين تزامناً مع اقتحام قوات صهيونية خاصة وتعزيزات عسكرية إضافية.

فيما أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، أن مجاهديها اكشتفوا أمر قوة خاصة حاولت التسلل داخل المخيم وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص.