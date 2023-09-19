سرايا القدس - كتيبة جنين تعلن مسؤوليتها الكاملة عن تفجير آليتين عسكريتين في جنين

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 19/9/2023، مسؤوليتها الكاملة عن تفجير آليتين عسكريتين في محيط دوار الأحمدين خلال التصدي لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" بعبوات (التامر) المعدة مسبقاً.

واكدت سرايا القدس أن العبوات أصابت أهدافها بدقة ما أدى لأعطاب الآليات وإلحاق الأضرار الفادحة فيها.

وقالت سرايا القدس:" اشتبهت إحدى مجموعاتنا في كتيبة جنين مساء اليوم بتسلل قوة صهيونية خاصة داخل المخيم، وعند استطلاع ميداني لمجاهدينا تأكد لدينا توغّل قوة معادية، وتعامل معها أبطالنا ومعهم مجاهدي المخيم بكل قوة مستهدفين العدو وآلياته بالرصاص والعبوات المناسبة."

وأضافت: لقد حاول العدو بكلّ ما لديه الخروج من ميدان المواجهة مستهدفًا بالطيران عددًا من المجاهدين، وقد تعرّض لإصابات مباشرة في الأرواح والآليات.

وتابعت: نؤكد مسؤوليتنا عن تفجير آليتين عسكريتين في محيط دوار الأحمدين خلال التصدي لقوات العدو بعبوات (التامر) المعدة مسبقاً، والتي أصابت أهدافها بدقة بفضل الله، ما أدى لإعطاب الآليات وإلحاق الأضرار فيها.

وأضافت:" جهادُنا مستمر، عملياتنا متواصلة، و وسيعلمُ الذين ظلموا أيّ منقلبٍ ينقلبون"

وخاضت سرايا القدس - كتيبة جنين، اشتباكات مسلحة بعد أن اكتشف مجاهدوها أمر قوة خاصة حاولت التسلل داخل مخيم جنين بالضفة المحتلة.

واستشهد مساء اليوم، ثلاثة مقاومين وأصيب 30 آخرون بعد اشتباكات عنيفة بين المقاومين، وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت جنين بالضفة المحتلة، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة ودوي صفارات الإنذار.

ووفقاً لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال اقتحمت جنين بتعزيزات من آليات وجيبات عسكرية كبيرة، انطلقت من حاجز الجلمة.

وفور اقتحام المخيم، انقطع التيار الكهربائي عن المخيم، فيما حلقت طائرات مروحية في أجواء جنين تزامناً مع اقتحام قوات صهيونية خاصة وتعزيزات عسكرية إضافية.