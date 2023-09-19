القوات الأذربيجانية تسيطر على 60 موقعًا عسكريًا أرمنيًا

فلسطين اليوم

سيطرت القوات الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، على أكثر من 60 موقعًا للقوات المسلحة الأرمنية في منطقة قره باغ.

وأفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، أن قواتها عطلت نحو 20 عربة قتالية وأكثر من 40 نظاما مدفعياً ونحو 30 مدفع هاون ومنظومتين صاروخيتين للدفاع الجوي، للقوات المسلحة الأرمنية".

كما ودمرت ، بحسب البيان، محطتي رادار الكترونيتين من نوع "مورتيرا" وغيرها من المعدات العسكرية الأرمنية.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت أذربيجان، عن انطلاق عملية عسكرية لمحاربة ما وصفته بـ"الإرهاب" في منطقة قره باغ التي تسيطر عليها قوات أرمنية تابعة لجمهورية قره باغ غير المعترف بها دوليا.

وأصدرت السلطات الأرمينية، بيانا، ونفت فيه وجود قوات الجيش الأرمني على أراضي قره باغ وطالبت أذربيجان بوقف ما وصفته بـ "العدوان".