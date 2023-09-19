هيئة الاسرى : استقرار الوضع الصحي للأسير المصاب ناصر ردايدة

الساعة 10:08 م|19 سبتمبر 2023
معتقل اسرائيلي
معتقل اسرائيلي

فلسطين اليوم

أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، ووفقا لزيارة محاميها كريم عجوه أن الحالة الصحية للأسير المصاب ناصر ردايدة (٤٧ عاما ) من بلدة العبيدية قضاء محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، في حالة من التحسن والاستقرار .

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن المعتقل ردايدة يقبع في  مستشفى "شعاريه تصيدك " في قسم العناية المكثفة ، وكان قد اصيب برصاص الجيش الاسرائيلي يوم امس في قدمه  اليمنى ومنطقة البطن، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وأضافت الهيئة، إلى أنه أجريت للمعتقل المصاب ردايدة عملية في منطقة الإصابة بالبطن وستجرى له عملية أخرى في قدمه في وقت لاحق .

 يشار الى أن من المقرر أن تجرى للمعتقل  ردايدة جلسة تمديد توقيف يوم الخميس القادم في المحكمة العسكرية في عوفر وستتم الجلسة دون حضوره نظرا لوضعه الصحي.

كلمات دلالية

هيئة شؤون الاسرى والمحررين اسرى ناصر ردايدة