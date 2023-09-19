هيئة الاسرى : استقرار الوضع الصحي للأسير المصاب ناصر ردايدة

فلسطين اليوم

أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، ووفقا لزيارة محاميها كريم عجوه أن الحالة الصحية للأسير المصاب ناصر ردايدة (٤٧ عاما ) من بلدة العبيدية قضاء محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، في حالة من التحسن والاستقرار .

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن المعتقل ردايدة يقبع في مستشفى "شعاريه تصيدك " في قسم العناية المكثفة ، وكان قد اصيب برصاص الجيش الاسرائيلي يوم امس في قدمه اليمنى ومنطقة البطن، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وأضافت الهيئة، إلى أنه أجريت للمعتقل المصاب ردايدة عملية في منطقة الإصابة بالبطن وستجرى له عملية أخرى في قدمه في وقت لاحق .

يشار الى أن من المقرر أن تجرى للمعتقل ردايدة جلسة تمديد توقيف يوم الخميس القادم في المحكمة العسكرية في عوفر وستتم الجلسة دون حضوره نظرا لوضعه الصحي.