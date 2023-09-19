البريم لـ"فلسطين اليوم": اعتراف العدو بفشله بجنين يؤكد صوابية نهج المقاومة بقيادة سرايا القدس

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. مصعب البريم، اليوم الثلاثاء 19/9/2023، أن اعتراف العدو بفشل حملاته الأمنية والعسكرية على جنين يؤكد صوابية نهج المقاومة بقيادة سرايا القدس في الضفة الباسلة.

وأقرَ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم، بفشله في العملية التي نفذها قبل شهرين ونصف في جنين بالضفة المحتلة.

وقال الإعلام العبري: "الاشتباكات في مخيم جنين بهذه القوة وتفجير عبوة ناسفة في مركبة وإعطابها يشير بشكل واضح إلى أن العملية الموسعة قبل شهرين ونصف لم تحقق أي إنجازات عملياتية".

وشدد البريم في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مشاهد التصدي الميداني تؤكد تطور المقاومة النوعي وتكتيكها العسكري.

وأكد أن تصدي المقاومة من خلال الوحدة الميدانية التي تقودها سرايا القدس يجبر الاحتلال على التراجع وهذا انجاز لشعبنا والمقاومة.

وشدد البريم على أن الشعب الفلسطيني يصر على تدفيع الاحتلال "الإسرائيلي" الثمن بما يقدم من شهداء.

وقال البريم في تصريح لإذاعة صوت القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": الاحتلال يحاول أن يحاصرنا بكل همجية دون أن يشعر بدفع الثمن، لكننا مصرون على تدفيعه الثمن، بما نقدم من شهداء وهم أغلى ما نملك حتى دحره الكامل عن التراب الفلسطيني.

وشدد على أن جنين أصبحت تشكل رافعة مهمة للمقاومة في الضفة وفي عمق الأراضي المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم مخيم جنين بآليات عسكرية وتعزيزات كبيرة قبل أن تحاصر منزلاً ويرتقي شهيدين بالإضافة لـ20 جريحاً.

وخاضت سرايا القدس - كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اشتباكاً مسلحاً مع قوة خاصة تسللت داخل مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وقالت سرايا القدس في تصريح مقتضب: "يواصل مجاهدونا استهداف قوات وآليات الاحتلال التي بصليات كثيفة من الرصاص، والعبوات المتفجرة ويحققون إصابات مباشرة."

وأضافت كتيبة جنين : مجاهدونا في وحدة الهندسة يفجرون سلسلة من العبوات المتفجرة في آليات الاحتلال ويصيبونها بشكل مباشر.

كما أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، أن وحدة الهندسة فجرت عبوة (تامر) معدة مسبقاً في آليات الاحتلال وتصيبها بشكل مباشر.