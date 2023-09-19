أبطال وقصة فيلم Dunki شاروخان الهندي الجديد 2023

فلسطين اليوم

أبطال وقصة فيلم Dunki شاروخان الهندي 2023 ، وبدأ الجمهور الكريم في أكثر من عشرين بلد عربي واجنبي في البحث عبر الانترنت لا سيما على موقع جوجل الشهير من أجل التعرف على إجابة تفاصيل هذا التساؤل وهو ما دعا فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة بكل قوة لوضع كافة المعلومات التي تتحدث عنها ما فيها موعد عرض فيلم Dunki ونطلب من جميع المتابعين الان في المواصلة بقراءة السطور كاملة والتي جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

موعد عرض فيلم Dunki شاروخان الهندي 2023

ومن المتوقع ان يكون موعد عرض فيلم Dunki شاروخان الهندي 2023 في نهاية العام الجاري حيث سيجري في بادئ الامر في صالات السينما .

وتتميز قصته أنها جذابة ومثيرة للاهتمام ولقد وضعها لكم في هذه السطور التي تلي هذه الفقرة وللاطلاع على ملخص قصة فيلم Dunki التالي.

قصة فيلم Dunki

وفيما يلي ملخص الأدوار والقصة التي يتحدث عنها فيلم Dunki وهو التالي: إذ ان الاستخدام المتفشي لطريق خلفي غير قانوني يسمى "رحلة الحمار" من قبل الهنود للهجرة إلى دول مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

أبطال فيلم Dunki

ونواصل معكم تقديم التفاصيل عن أسماء ابطال فيلم Dunki فهو التالي: إذ يعد من اخراج المخرج الشهير: راجكومار هيراني وهو من كتابة كل من: كانيكا ديلونراجكومار هيرانيابهيجات جوشي، وفيما أسماء النجوم: شاروخ خانتابسي بانوبومان إيراني .

مشاهدة فيلم Dunki

وحتى هذه اللحظة أي من كتابة فريق الموقع لهذه المقالة لم يتم عرضه في صالات السينما .

شاروخان فيلم Dunki

ونشير لكم في هذه المقالة إلى المعلومات التي نتحدث من خلالها بشأن شاروخان وهو احد من ابطال فيلم Dunki وهو يعد من مواليد 2 نوفمبر 1965 في مدينة نيودلهي بالهند.

كما ونواصل معكم تقديم معلومات عامة عنه ، إذ أن الكثير ما يُختصر اسمه في حروفه الأولى (SRK)، هو ممثل أفلام بوليوودي وراقص ومنتج وشخصية تلفزيونية ورجل أعمال هندي شهير ومالك حق الامتياز لفريق كولكاتا نايت رايدرز للكريكت.

الفنان الهندي شاروخان ، يعد واحدًا من أغنى الممثلين في العالم، بصافي ثروة تقدر بحوالي 600 مليون دولار.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على نشر التفاصيل الكاملة حول قصة وابطال عرض فيلم Dunki شاروخان الهندي 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .