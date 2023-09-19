بعد شهرين ونصف: "إسرائيل" تعترف بفشلها في جنين

فلسطين اليوم

أقرَ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 19/9/2023، بفشله في العملية التي نفذها قبل شهرين ونصف في جنين بالضفة المحتلة.

وقال الإعلام العبري: "الاشتباكات في مخيم جنين بهذه القوة وتفجير عبوة ناسفة في مركبة وإعطابها يشير بشكل واضح إلى أن العملية الموسعة قبل شهرين ونصف لم تحقق أي إنجازات عملياتية".

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم مخيم جنين بآليات عسكرية وتعزيزات كبيرة قبل أن تحاصر منزلاً ويرتقي شهيدين بالإضافة لـ20 جريحاً.

وخاضت سرايا القدس - كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اشتباكاً مسلحاً مع قوة خاصة تسللت داخل مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وقالت سرايا القدس في تصريح مقتضب: "يواصل مجاهدونا استهداف قوات وآليات الاحتلال التي بصليات كثيفة من الرصاص، والعبوات المتفجرة ويحققون إصابات مباشرة."

وأضافت كتيبة جنين : مجاهدونا في وحدة الهندسة يفجرون سلسلة من العبوات المتفجرة في آليات الاحتلال ويصيبونها بشكل مباشر.

كما أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، أن وحدة الهندسة فجرت عبوة (تامر) معدة مسبقاً في آليات الاحتلال وتصيبها بشكل مباشر.