الإعلام العبري يكشف عن اتصالات "إسرائيلية مصرية لتهدئة غزة

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء 19/9/2023، عن اتصالات تجري بين "إسرائيل" ومصر من أجل تهدئة الأوضاع مع قطاع غزة.

وتشهد المناطق الشرقية لقطاع غزة، توتراً كبيراً جراء استمرار اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في المسيرات الشعبية الممتدة على طول المناطق الشرقية لمحافظات القطاع الخمس.

واستشهد اليوم الشاب يوسف رضوان، لينضم لقائمة الشهداء منذ استئناف المسيرات الشعبية لستة، وعشرات الإصابات.

وقال مراسل صحيفة كان العبرية "روعي كاييس": أن طيلة صيف كامل يتحدثون عن توتر وتأهب عند الحدود اللبنانية استعداداً للمواجهة، وفي نهاية يعود التوتر الكبير لحدود غزة.