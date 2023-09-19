مشاهدة بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند الآن HD اليوم

فلسطين اليوم

مشاهدة بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند HD على يلا كورة ويلا شوت اليوم الثلاثاء 19-9-2023 ، وعكف فريق فلسطين اليوم الاخباري على نشر جميع المعلومات التي تخص هذه المباراة لكرة القدم النارية بسبب ارتفاع عمليات البحث الالكترونية على جوجل الشهير حيث يستعد المتفرجين بكل قوة في مشاهدتها وهي تأتي ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري ابطال أوروبا 2023 – 2024 كما ويمكن لكم التعرف على تشكيلة الفريقين .

كما وأشرنا لكم في هذه المقالة رابط مشاهدة بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند اليوم على قناة بي ان سبورت الرياضية التي تعرض المباراة بجودة عالية وبدون أي تقطيع علما أن الفريق يقوم يوميا في تغطية احداث الدوري كما هو الحال هنا وفيما يلي باقي التفاصيل :

مشاهدة بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم

وعلى ملعب حديقة الامراء في فرنسا ، سيلعب الفريقين هذه المباراة في مواجهة شرسة للتقدم في الدوري وصولا إلى النهائي ، ولقد سجل محرك جوجل الشهير ارتفاع في عمليات البحث من قبل المتابعين من مختلف دول العالم للوصول إلى تفاصيله التي سيعلق عليها المعلق الرياضي جواد بدة.

طقم باريس سان جيرمان الثالث 🖤🥶 pic.twitter.com/81CdiFkwHl — عمرو (@bt3) September 19, 2023

وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين والسودان والحادية عشر بتوقيت السعودية والكويت والامارات والتاسعة بتوقيت الجزائر وتونس تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند .

10:00 مساء بتوقيت السعودية .

10:00 مساء بتوقيت مصر .

10:00 مساء بتوقيت فلسطين .

10:00 مساء بتوقيت الأردن.

10:00 مساء بتوقيت سوريا .

10:00 مساء بتوقيت لبنان .

10:00 مساء بتوقيت العراق .

9:00 مساء بتوقيت السودان .

10:00 مساء بتوقيت اليمن .

9:00 مساء بتوقيت ليبيا .

8:00 مساء بتوقيت تونس .

بث مباشر باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى ان سان جيرمان قد خسر في أخر مباراة كروية له امام فريق نيس بثلاثة اهداف مقابل هدفين له ضمن منافسات الدوري الفرنسي المحلي .

ولقد وضعنا لكم تشكيلة فريق باريس سان جيرمان التي سيواجه بها نظيره بوروسيا دورتموند وهي على النحو التالي:

وفي حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

وفي الدفاع يضم كل من : أشرف حكيمى، برسنيل كيمبيمبي، ماركينوس، تيلو كيرير

وفي خط الوسط يضم كل من: فيراتي، جورجينو فينالدوم، أندير هيريرا

وفي خط وسط الدفاع يضم كل من : نيمار، ليونيل ميسي، دي ماريا

وفي خط الهجوم يضم: كليان مبابي (ايكاردي).

مباشر باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند HD

كما ونواصل معكم بقية المعلومات التي تخص تفاصيل مشاهدة بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم ، والآن مع تشكيلة فريق الدورتموند وهي الآتي: _ كوبيل؛ وولف، هوميلز، شلوتربيك، بنسبعيني؛ سابيتزر، كان، براندت؛ مالين، هالر، رويس .

باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بث مباشر

ونواصل معكم تقديم التفاصيل في مشاهدة بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند وفيما الآن تردد قناة beIN Sports 1 HD Premium وهو التالي:

أولا: قمر صناعي: أسترا سات.

ثانيا: التردد:11547.

ثالثا: معدل الترميز: 27500.

رابعا: معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خامسا: استقطاب: أفقي

سادسا: الجودة: HD

سابعا: التشفير: قم بالاشتراك بالبداية.

كما ونستكمل معكم بقية التردد لقناة بي إن سبورت ماكس 1 MAX one من اجل مشاهدة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بث مباشر وهو التالي:

التردد: 11585

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

القمر: العرب سات

الصورة: عالية النقاء

التشفير: غير مشفر.

📊 بروسيا دورتموند لم يخسر إطلاقًا في أخر 15 مباراة لعبها في جميع المسابقات🥶



- سيواجه باريس سان جيرمان اليوم pic.twitter.com/cdX51TAFJT — رياضة بوست (@sportandpost_) September 19, 2023

بث مباشر باريس سان جيرمان امام بوروسيا دورتموند

وفي الدوري الألماني المحلي، فإن بوروسيا دورتموند يحتل المركز السابع، بعدما حصد ثماني نقاط فقط في لقاءاته الأربعة الأولى ، وهو يطمح في المباريات المقبلة في أن يعدل مركزه بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز الخامس بالدوري الفرنسي المحلي برصيد ثماني نقاط من خمس لقاءات.

مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان

ولقد وضع لكم فريق موقع فلسطين اليوم رابط مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان اليوم بجودة HD حيث يترتب عليكم الان الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــــا . وفي نهاية المقالة نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .