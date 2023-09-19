الاحتلال يكشف تفاصيل مايجري في جنين: انفجار آلية عسكرية واستخدام طائرة "ماعوز"

فلسطين اليوم

كشفت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 19/9/2023، تفاصيل ماجرى في مخيم جنين بالضفة المحتلة، بعد اقتحام قوة صهيونية المخيم ومحاصرة منزل.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، أن طائرة من طراز "ماعوز" انفجرت في مجموعة من المقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين.

وحسب الاحتلال، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتلقى تحديثات أمنية حول الأوضاع بجنين وغزة.

واستشهد شاب وأصيب آخرون بعد اشتباكات عنيفة بين المقاومين، وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت جنين وحاصرت منزلاً بالضفة المحتلة، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة ودوي صفارات الإنذار.

ووفقاً لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال اقتحمت جنين بتعزيزات من آليات وجيبات عسكرية كبيرة، انطلقت من حاجز الجلمة.

وفور اقتحام المخيم، انقطع التيار الكهربائي عن المخيم، فيما حلقت طائرات مروحية في أجواء جنين تزامناً مع اقتحام قوات صهيونية خاصة وتعزيزات عسكرية إضافية.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اكتشاف مجاهديها أمر قوة خاصة حاولت التسلل داخل مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وقالت سرايا القدس في تصريح مقتضب: "يواصل مجاهدونا استهداف قوات وآليات الاحتلال التي بصليات كثيفة من الرصاص، والعبوات المتفجرة ويحققون إصابات مباشرة."

وأضافت كتيبة جنين : مجاهدونا في وحدة الهندسة يفجرون سلسلة من العبوات المتفجرة في آليات الاحتلال ويصيبونها بشكل مباشر.