موعد عرض فيلم Dunki شاروخان الهندي 2023 - قصة وابطال

فلسطين اليوم

موعد عرض فيلم Dunki شاروخان الهندي 2023 ، وعلى محرك جوجل الشهير يواصل عليه الملايين من الأشخاص في البحث من أجل التعرف على الإجابة الرسمية عنه ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم في هذه المقالة التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن هذا الفيلم الجديد الذي يتوقع أن يسجل نسبة إيرادات بأكثر من سبعين مليون دولار في الشهر الأول من عرضه بصالات السينما ونطلب من حضراتكم الان الاستمرار في قراءة ما يلي .

وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات عدة عن موعد عرض فيلم Dunki شاروخان الهندي 2023 نضع فيها جميع التفاصيل الكاملة التي تخص الأفلام والمسلسلات الهادفة كما هو الحال هنا منها عربية وأخرى اجنبية وفيما يلي بقية التفاصيل عنه وهو على النحو التالي:

موعد عرض فيلم Dunki شاروخان الهندي 2023

ومن المتوقع ان يكون موعد عرض فيلم Dunki شاروخان الهندي 2023 في نهاية العام الجاري حيث سيجري في بادئ الامر في صالات السينما .

وتتميز قصته أنها جذابة ومثيرة للاهتمام ولقد وضعها لكم في هذه السطور التي تلي هذه الفقرة وللاطلاع على ملخص قصة فيلم Dunki التالي.

قصة فيلم Dunki

وفيما يلي ملخص الأدوار والقصة التي يتحدث عنها فيلم Dunki وهو التالي: إذ ان الاستخدام المتفشي لطريق خلفي غير قانوني يسمى "رحلة الحمار" من قبل الهنود للهجرة إلى دول مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

أبطال فيلم Dunki

ونواصل معكم تقديم التفاصيل عن أسماء ابطال فيلم Dunki فهو التالي: إذ يعد من اخراج المخرج الشهير: راجكومار هيراني وهو من كتابة كل من: كانيكا ديلونراجكومار هيرانيابهيجات جوشي، وفيما أسماء النجوم: شاروخ خانتابسي بانوبومان إيراني .

مشاهدة فيلم Dunki

وحتى هذه اللحظة أي من كتابة فريق الموقع لهذه المقالة لم يتم عرضه في صالات السينما .

شاروخان فيلم Dunki

ونشير لكم في هذه المقالة إلى المعلومات التي نتحدث من خلالها بشأن شاروخان وهو احد من ابطال فيلم Dunki وهو يعد من مواليد 2 نوفمبر 1965 في مدينة نيودلهي بالهند.

كما ونواصل معكم تقديم معلومات عامة عنه ، إذ أن الكثير ما يُختصر اسمه في حروفه الأولى (SRK)، هو ممثل أفلام بوليوودي وراقص ومنتج وشخصية تلفزيونية ورجل أعمال هندي شهير ومالك حق الامتياز لفريق كولكاتا نايت رايدرز للكريكت.

الفنان الهندي شاروخان ، يعد واحدًا من أغنى الممثلين في العالم، بصافي ثروة تقدر بحوالي 600 مليون دولار.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على نشر التفاصيل الكاملة حول موعد عرض فيلم Dunki شاروخان الهندي 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .