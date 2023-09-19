الشباب الثائر بغزة يزف الشهيد يوسف رضوان

فلسطين اليوم

زف الشباب الثائر في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إلى الشعب الفلسطيني المجاهد الصامد المرابط على الثغور خيرة أبناء الشعب وهو الشهيد يوسف رضوان (25 عامًا).

وقال الشباب الثائر، في بيان: إن" الشباب الثائر لن يهدأ وسيتم تغير الأساليب المستخدمة على الحدود والقنبلة بالقنبلة والطلقة بالطلقة بإذن الله وقد أعذر من أنذر".

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان، استشهاد الشاب رضوان أثر طلق ناري في الرأس أطلقه قناص إسرائيلي عليه شرقي محافظة خانيونس جنوب القطاع.