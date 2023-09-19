ملك الأردن:الفلسطينيون محرومون من حقوقهم الأساسية ويجب دعم "الأونروا"

فلسطين اليوم

أكد العاهل الأردني، عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، على أهمية التمويل المستدام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لاستمرار تقديم خدماتها للاجئين.

وقال عبدالله الثاني، في خطاب له بأعمال الجمعية العامة بالأمم المتحدة في دورتها 78: إن " المعاناة في منطقتنا ستستمر حتى يتدخل العالم لحل القضية الفلسطينية".

وأضاف ان مشروع حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة، مشدّدًا على أن الشعب الفلسطيني محروم من ممارسة حقوقه الأساسية.

وعلى صعيد الأوضاع الداخلية، أوضح العاهل الأردني، ان الأردن من أفقر دول العالم في وفرة المياه.

كما وشدّد على انه سيحمي بلاده ضد أي تهديدات تمس أمنها الداخلي، قد تسببها الأزمات في المنطقة.