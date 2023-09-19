بالفيديو والصور 3 شهداء و30 إصابة خلال اشتباكات عنيفة مع قوات خاصة حاصرت منزلاً في جنين

فلسطين اليوم

استشهد مساء اليوم الثلاثاء 19/9/2023، ثلاثة مواطنين فيما أصيب 30 آخرون بعد اشتباكات عنيفة بين المقاومين، وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت جنين بالضفة المحتلة، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة ودوي صفارات الإنذار، وحاصرت منزلاً.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد 3 مواطنين وإصابة نحو 30 آخرين برصاص الاحتلال وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي.

وشهداء جنين هم: الشهيد محمود علي نافع السعدي (٢٣ عاماً)، الشهيد محمود خالد عرعراوي (٢٤ عاماً)، الشهيد رأفت عمر خمايسة (٢٢ عاماً)

ووفقاً لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال اقتحمت جنين بتعزيزات من آليات وجيبات عسكرية كبيرة، انطلقت من حاجز الجلمة.

وفور اقتحام المخيم، انقطع التيار الكهربائي عن المخيم، فيما حلقت طائرات مروحية في أجواء جنين تزامناً مع اقتحام قوات صهيونية خاصة وتعزيزات عسكرية إضافية.

فيما أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، أن مجاهديها اكشتفوا أمر قوة خاصة حاولت التسلل داخل المخيم وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص.















