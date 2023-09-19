انطلاق أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

فلسطين اليوم

انطلقت اليوم الثلاثاء 19/9/2023، أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار "إعادة بناء الثقة وجسور التضامن العالمي".

وستركز أعمال، التي ستستمر على مدار أسبوع، على إحياء أهداف التنمية المستدامة الـ17 للقضاء على الفقر والجوع، وتحسين التعليم والرعاية الصحية.

ويشارك في اللقاء السنوي الذي يضم 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وحيدا من بين الخمسة الكبار في مجلس الأمن الدولي (بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين).

ومن بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، سترسل 145 دولة رؤساء دولها أو حكوماتها إلى الجمعية العامة، ولكن من بين الأعضاء الخمسة المؤسسين الدائمين في مجلس الأمن والذين يتمتعون بحق النقض الفيتو، سيتغيب كل من الرئيس الروسي ونظيراه الصيني والفرنسي، إضافة إلى رئيس وزراء بريطانيا.

ونادرا ما يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين شخصيا و(كلاهما ألقى خطابا في هذه الاجتماعات افتراضيا في أثناء جائحة كورونا).

وإلى جانب ماكرون وبوتين وشي وسوناك، سيتغيب أيضا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي قاد قمة العشرين الأخيرة وسافر مؤخرا إلى الصين.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، إنه "منذ 9 أيام لقى الآلاف مصرعهم في ليبيا".

وأضاف: "فيضان ليبيا انعكاس مروع لواقع عالمنا الذي أصبح مليء بالنزاعات والتوترات"، مشيرا إلى أن "التحديات العالمية تحولت إلى كابوس وآخرها زلزال المغرب وفيضانات ليبيا".

وأوضح غوتيريش أن "التغيرات الجيوسياسية تزداد حول العالم، والعالم تغير ومؤسساتنا لم تفعل بدورها".

وفي إشارة لانتهاء حقبة القطبين، قال الأمين العام للأمم المتحدة، إن "العالم يتحول إلى نهج تعددية الأقطاب".

ولفت إلى أن "الفجوات بين الجنوب والشمال والشرق والغرب تتسع"، مطالبا بضرورة "إصلاح مجلس الأمن لتعزيز قوته".

وتابع: "لدينا الكثير من الأجندات المتصارعة، وعلينا الاختيار بين الإصلاح والانهيار، والدبلوماسية هي الحل لتسوية النزاعات العالمية".

وشدد على أنه "عندما تخرق الدول تعهداتها، نخلق عالما من الصراعات".

وعبر عن أمله في إنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن "العالم في أمس الحاجة للمواد الغذائية الأوكرانية والروسية على حد سواء".