كم بلغ عدد المنازل المتضررة جراء زلزل المغرب؟

فلسطين اليوم

أفاد برنامج إعادة الايواء في المغرب، اليوم الثلاثاء، بأن نحو 50 ألف مسكن قد انهار جزئياً أو كلياً في الأقاليم الخمسة المتضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، مؤخرًا.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7 على مقياس ريختر، 2681 قتيلاً، وبحسب وزارة الداخلية، وتمكنت السلطات من دفن 2530 شخصا منهم.

ووصل عدد الجرحى نحو 25621 بجروح مختلفة.

وقبلت الرباط مساعدات طارئة من أربع دول، هي بريطانيا، وإسبانيا، وقطر، والإمارات، لمساعدة المتضررين.

وتسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر، في انهيار منازل، وإغلاق طرق. كما

وامتدت آثار الزلزال الذي تعرضت له المغرب في الأيام الأولى من سبتمبر الجاري، إلى مناطق بعيدة وصلت إلى ساحل المغرب الشمالي.