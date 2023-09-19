الرابطة الإسلامية تعقد لقاءً تحشيدياً للطالبات بمدينة رفح

فلسطين اليوم

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء 19/9/2023، لقاءً تحشيدياً بالتزامن مع قرب الانطلاقة الجهادية السادسة والثلاثون (الشهداء بشائر النصر ) وذلك في مقر الرابطة الإسلامية بمحافظة رفح، بالضفة المحتلة.

وحضر اللقاء كلٌ من مسؤول الرابطة الإسلامية في القطاع الأستاذ خميس عبدالعال، مسؤولة الرابطة بالقطاع طالبات الأستاذة آية الرقب، أمين سر الرابطة بالقطاع الأستاذة نور أبوالروس ، مسؤولة الرابطة الإسلامية بمحافظة رفح الأستاذة أسماء الواوي.

أكد مسؤول الرابطة الإسلامية الأستاذ خميس عبدالعال أنّ الطالب الفلسطيني المثقف هو الركيزة الأساسية ورأس المال التي تعتمد عليه حركة الجهاد الإسلامي في مواجهة هذه الاحتلال الغاصب.

وبيّن عبدالعال الدور الفعّال للحركة الطلابية التي مثلت جبهة عريضة في مواجهة الاحتلال، وحاضنة للمجاهدين والفدائيين، ومنبعاً للثورة والغضب، مستذكراً شهداء الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في مدينة القدس مهند حلبي وضياء التلاحمة الذين شكلوا نموذجاً للشباب الواعي بقضيته والملتزم بواجباته.

واستعرض عبدالعال المحطات الجهادية خلال شهر تشرين المقاومة لما له من تواريخ وأحداث عظيمة تخص حركة الجهاد الإسلامي من نشأتها حتى يومنا هذا

وشدد عبدالعال على الحضور الفعّال لأبناء الرابطة والتحشيد للانطلاقة الجهادية فصوت الطالب المثقف يعلو فوق أي صوت.













