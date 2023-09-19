الاحتلال يحول أسيرا من جنين للاعتقال الإداري

فلسطين اليوم

حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء19/9/2023م، أسيرا من مخيم جنين إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "عوفر"، حولت الأسير محمد نغنغية إلى الاعتقال الإداري غيابيا،

وكانت قوات إسرائيلية خاصة، قد اعتقلت الأسير محمد نغنغية في السادس من الشهر الجاري، بعد مداهمة منزله في المخيم.

يُذكر أن قوات الاحتلال أصدرت أكثر من 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري، أعلاها في شهر تموز المنصرم، وبلغت 370 أمرا.