وزير الدفاع الروسي يصل إيران

فلسطين اليوم

وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء19/9/2023م، على رأس وفد عسكري إلى طهران لإجراء محادثات مع القيادة العسكرية الإيرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي:" إن شويغو سيجري عددًا من اللقاءات مع المسؤولين في وزارة الدفاع الإيرانية"، مشيرةً إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية الروسية - الإيرانية، وستكون خطوة مهمة في إطار تطوير التعاون بين البلدين.

يذكر أنّ وكالة "تسنيم" الإيرانية أفادت، وفي وقت سابق، بأن زيارة شويغو ستبحث مستجدات المنطقة وعددا من الملفات الثنائية والإقليمية.