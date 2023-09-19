وزير الدفاع الروسي يصل إيران

الساعة 04:45 م|19 سبتمبر 2023
وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي

فلسطين اليوم

وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء19/9/2023م، على رأس وفد عسكري  إلى طهران لإجراء محادثات مع القيادة العسكرية الإيرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي:" إن شويغو سيجري عددًا من اللقاءات مع المسؤولين في وزارة الدفاع الإيرانية"، مشيرةً إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية الروسية - الإيرانية، وستكون خطوة مهمة في إطار تطوير التعاون بين البلدين.

يذكر أنّ وكالة "تسنيم" الإيرانية أفادت، وفي وقت سابق، بأن زيارة شويغو ستبحث مستجدات المنطقة وعددا من الملفات الثنائية والإقليمية.

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