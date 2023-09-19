الجهاد تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين في طولكرم

فلسطين اليوم

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية، والقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية مع الأسيرين: القيادي سلطان أحمد خلف (42 عامًا) من برقين بجنين، والمناضل كايد الفسفوس (33 عامًا) من دورا الخليل، أمام مقر الصليب الأحمر بمحافظة طولكرم.

وجاءت الوقفة التضامنية التي شارك فيها العشرات من أبناء شعبنا تضامنًا وإسنادًا للقيادي خلف المستمر في معركة الإضراب لليوم الـ 48 على التوالي، وسط التحذيرات المتواصلة من ارتقائه بسبب تردي وضعه الصحي، ومعاناته من العديد من الأمراض والتي من أبرزها الدوار المستمر والتقيؤ الشديد المصحوب بالدم وفقدان القدرة على الحركة وضعف النظر.

ورفع المشاركون في الوقفة صورًا للأسرى مرددين الهتافات المؤيدة له، ومطالبة كافة المؤسسات الحقوقية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير خلف في ظل ازدياد حالته الصحية سوءًا مع استمرار معركة الإضراب وعدم استجابة إدارة سجون الاحتلال لمطالبه العادلة.

ونقلت زوجة الأسير سلطان خلف رسالته، بضرورة توفير كادر طبي يشرف على وضعه داخل عيادة معتقل سجن الرملة، مضيفة نحن لا نأمل من الاحتلال رعاية صحية له وبالتالي فإنه سيعاني من إهمال طبي متعمد، كما حدث مع الكثير من الأسرى في سجون الاحتلال.

وطالبت زوجة الأسير خلف بالضغط على الاحتلال لنقل سلطان إلى مستشفى مدني، حسب القانون المعمول به بوجوب نقل الأسير المضرب لأكثر من 30 يوماً إلى مستشفى مدني بدلاً من عيادة السجن التي تفتقر إلى أدنى المقومات الحياتية والإنسانية لأي أسير.

والقيادي خلف يعتبر من قيادات حركة الجهاد الإسلامي في جنين وأسير سابق أمضى 4 أعوام في سجون الاحتلال، كما يعد من أبطال معركة الأمعاء الخاوية حيث خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لـ 67 يوماً عام 2019م رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.