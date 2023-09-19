فلسطين اليوم

أجرى المصور الصحفي الفلسطيني أشرف أبو عمرة، اليوم الثلاثاء19/9/2023م، أول عملية جراحية له منذ وصوله الأراضي التركية لتلقى العلاج بعد إصابة يده اليمنى بقنبلة غاز من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" أدت إلى تهتك وهشاشة في العظم وتلف في الأعصاب وقطع في "الأوتار".

وأصيب "أبو عمرة" مساء الجمعة الماضية، خلال تغطيته مسيرات جماهيرية غاضبة دعت لها القوي الوطنية والإسلامية في قطاع غزة نصرة للأسرى في سجون الاحتلال، حاملاً في يده اليمنى كاميراته، ليتعمد الاحتلال استهدافه في إطار محاولاته الفاشلة لقتل كل من ينقل الصورة الإعلامية الفلسطينية.

"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هاتف الزميل المصور أشرف أبو عمرة، للوقوف على مستجدات حالته الصحية بعد إجرائه العملية الجراحية في مستشفى المدينة الطبية في العاصمة التركية "إسطنبول" لقرابة الـ3ساعات.

وأكد "أبو عمرة"، أن الأطباء في المدينة الطبية في إسطنبول بعد إجراء تحاليل طبيبة مساء أمس، قررت صباح اليوم دخولي عملية جراحية عاجلة عند الساعة 7.30 واستمرت لـ3 ساعات، نظراً لالتهاب حاد أصاب اليد.

وأشار إلى أن الأطباء خلال زيارتهم الأخيرة لي، أوضحوا أن يدي فيها تهتك كبير في الأوردة والأعصاب جراء الإصابة المباشرة بقنبلة الغاز، مبيناً أن الأطباء طمأنوه بأن حالته الصحية باتت مستقرة وأفضل من السابق وسيحاولون قدر المستطاع الوصول لمرحلة بتر جزء من يده ( الأصبع الأوسط ليده اليمنى).

كما بين المصور أبو عمرة، أن الأطباء أقروا له عملية جراحية أخرى سيجريها يوم الخميس المقبل لاستكمال إنقاذ يده من البتر بسبب التهتك الكبير في العظام، موجهاً شكره وتقدير لكافة الطواقم الطبية في مستشفى المدينة الطبية في إسطنبول على ما يبذلونه من أجل سلامته وسلامة يده.

كما وجه شكره لوكالة الأناضول التركية التي منذ اللحظة الأولى لإصابته أجرت الاتصالات لعلاجي في خارج الوطن، وكذلك الأطباء في مستشفي ناصر بمحافظة خانيونس على وقوفهم ومتابعة حالتي، وإلى وزارة الصحة وإدارة معبر رفح البري وكافة الزملاء الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والحقوقية.







