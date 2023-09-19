المباحث العامة بغزة تُوقف مطلقاً للنار خلال شجار عائلي وتصادر سلاحه

فلسطين اليوم

ضبطت دائرة مباحث محافظة غزة قسم الزيتون، اليوم الثلاثاء19/9/2023م، سلاحاً نارياً من نوع كلاشنكوف استخدم لإطلاق النار في الهواء خلال شجار وقع بين عائلتين بحي الزيتون بمدينة غزة.

وأوضحت المباحث في تصريح صحفي، أنه بالبحث والتحري وبالاستماع لأقوال الشهود، تم الوصول لمطلق النار وهو المدعو أحمد (ح)، وبضبط المذكور واستجوابه، أقر بما نسب إليه.

وأشارت إلى أنه تم إيقاف المذكور وضبط السلاح المستخدم، وإحالة ملف القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.