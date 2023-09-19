الجهاد الإسلامي تُعزي بوفاة الفنان الوطني "حسين المنذر"

فلسطين اليوم

تقدم عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء19/9/2023م، بخالص التعزية الوطنية لعائلة الفقيد الراحل "منذر الكرام" برحيل الفنان الوطني: حسين المنذر.

وقال القيادي البطش في برقية التعزية :" تتقدم حركة الجهاد الإسلامي بالتعزية الوطنية الخالصة لعائلة الفقيد الراحل "منذر الكرام " ومن أبناء شعبنا الفلسطيني عامة ومن فرقة العاشقين بكامل أعضائها وفي مقدمتهم الأخ العزيز طارق الجابي، برحيل الأخ العزيز الفنان الوطني الملتزم /حسين المنذر الذي وافته المنية بعد سنوات طويلة من العطاء الادبي والثقافي والفني دفاعا عن قضية فلسطين وحق العودة حيث حمل في قلبه حب فلسطين وحكايات الغربة والعودة ليكن خير من يشدوا بآلام شعبه وبآماله في العودة والتحرير".

وأضاف :" اننا اذا نعزي انفسنا لنعزي الاسرة الفنية الفلسطينية وكل من احب الراحل المنذر وفنه الأصيل والملتزم، سائلين الله تعالى له الرحمة والمغفرة ولذويه ومحبيه من بعد حسن العزاء".

وتوفي الفنان حسين منذر، مساء الأحد الماضي، المعروف بفنان الثورة الفلسطينية وقائد فرقة العاشقين المعروفة بأغانيها الوطنية، وترك بصماته الصوتية على أكثر من 300 أغنية وطنية، ومن أشهر أغانيه “من سجن عكا وطلعت جنازة”، “يا طلعت على جبال النار” و”يا عالم اشهد علينا وعلى بيروت” و”النار نفخت”، وهو من مواليد مدينة بعلبك اللبنانية.

وفيما يلي صور للفنان الراحل حسين منذر خلال زيارة فرقة العاشقين لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بحضور كلا من الشيخ نافذ عزام وأ. خالد البطش أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.





