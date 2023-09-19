الرئيس السوري بشار الاسد يزور الصين الخميس المقبل

فلسطين اليوم

أعلنت الرئاسية السورية ، اليوم الثلاثاء19/9/2023م، أن الرئيس بشار الأسد سيزور الصين يوم الخميس، حيث سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار المسؤولين الصينيين.

وقالت الرئاسة السورية في تصريح صحفي: "إنه تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، يقوم الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد بزيارة إلى الصين تبدأ بعد غد الخميس، على أن يتم عقد قمة سورية - صينية.

وأشارت الرئاسة إلى أن الزيارة ستشمل عددا من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الأسد وعقيلته في مدينتي خانجو والعاصمة بكين، ويرافق الأسد وفد سياسي واقتصادي.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي بعد 12 عاما وهى الأولى إلى الصين، منذ تدهور الاوضاع الامنية في الجمهورية العربية السورية