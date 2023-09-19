الجهاد الإسلامي تنعـى الفنـان الثـوري المقـاوم حسيـن منـذر

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على لسان المتحـدث الإعلامي باسـمها محمد الحاج موسى، اليوم الثلاثاء 19-9-2023، الفنان الثوري المقاوم حسين المنذر.

وقال موسى في تصريح صحفي: "نتقدم من الشعبين الفلسطيني واللبناني، وعائلة الفنان الراحل حسين منذر، بخالص التعازي والمواساة".

وأضاف: " لطالما كان الفنان الراحل حسين منذر رمزًا للفن الثوري المقاوم، وصوتًا معبرًا عن صمود الشعب الفلسطيني ونضاله وثورته وتضحياته. وملهماً للمقاومين بأدائه العميق والمؤثر، وكلماته النابضة بالكرامة".

وأوضح موسى أنه استطاع الفنان الراحل، مؤسس فرقة العاشقين، أن يترجم مع زملائه قيم الحق والمقاومة إلى لغة الفن الملتزم.

وتابع قائلاً: "ستبقى أعمال الفنان المقاوم ترافق الشباب المقاوم الذي يواجه الاحتلال بكل ثبات وإصرار، وستظل كلماته خالدة في الذاكرة الفلسطينية".

وأشار موسى إلى إن روح الفنان منذر الثائرة ستستمر عبر ارثه الكبير في الإلهام والتحفيز، وستظل تشعل شرارة الأمل في قلوب الناس وتدفعهم للمقاومة والمواجهة من أجل تحقيق الانتصار

بسـم الله الرحمـن الرحيـم

تعـزيـة ومـواسـاة

ننعـى الفنـان الثـوري المقـاوم حسيـن منـذر

نتقدم من الشعبين الفلسطيني واللبناني، وعائلة الفنان الراحل حسين منذر، بخالص التعازي والمواساة.

لطالما كان الفنان الراحل حسين منذر رمزًا للفن الثوري المقاوم، وصوتًا معبرًا عن صمود الشعب الفلسطيني ونضاله وثورته وتضحياته. وملهماً للمقاومين بأدائه العميق والمؤثر، وكلماته النابضة بالكرامة.

استطاع الفنان الراحل، مؤسس فرقة العاشقين، ان يترجم مع زملائه قيم الحق والمقاومة إلى لغة الفن الملتزم.

ستبقى أعمال الفنان المقاوم ترافق الشباب المقاوم الذي يواجه الاحتلال بكل ثبات وإصرار، وستظل كلماته خالدة في الذاكرة الفلسطينية.

إن روح الفنان منذر الثائرة ستستمر عبر ارثه الكبير في الإلهام والتحفيز، وستظل تشعل شرارة الأمل في قلوب الناس وتدفعهم للمقاومة والمواجهة من أجل تحقيق الانتصار والتحرير.

أ. محمـد الحـاج موسـى

المتحـدث الإعلامي باسـم حركـة الجهـاد الإسلامي فـي فلسطيـن

الثلاثاء 4 ربيع أول 1445هـ، الموافـق 19 سبتمبر 2023م