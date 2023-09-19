فلسطين اليوم

احتج خريجو وخريجات قطاع غزة اليوم الثلاثاء 19/9/2023 بقذف البيض على باب وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين وذلك بعد حصار مطبق على قطاع غزة وتنصل وكالة الغوث "الأونروا" من مسؤوليتها بتوفير فرص عمل للاجئين الفلسطينيين.

وطالب مئات المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها خريجو وخريجات قطاع غزة اليوم أمام مقر الوكالة في قطاع غزة، بأدنى حقوقهم في توفير فرص عمل بعد تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في قطاع غزة، إذ ازداد عدد الخريجين العاطلين عن العمل ووصل عددهم إلى ما يقارب 16 ألف خريج.







وأكد الخريجون على أن معاناتهم تتفاقم وتزداد يوماً بعد يوم مع ازدياد الأزمات في قطاع غزة وتدهور الأوضاع المعيشية جراء هذه الحرب المتواصلة على القطاع، ما هي إلا قنابل موقوتة سوف تتفجر في وجه من يحاصر القطاع.

وبيّن الخريجون أن الشباب وهم الفئة الأكثر تضرراً حيث بات عشرات الآلف من الخريجين بلا عمل ولا وظيفة وبلا مستقبل.

وطالب الخريجون إعادة برامج التشغيل الخاصة بالشباب العاطلين عن العمل من الخريجين والخريجات في قطاع غزة وتوفير فرص عمل دائمة.

كما طالب الخريجون بتوفير بيئة عمل مناسبة تلبي احتياجات وقدرات الشباب الخريجين والخريجات العاطلين العمل تناسب تخصصاتهم العلمية، ودعم برامج التأهيل والتدريب التي تنفذها وكالة الغوث بشكل أوسع.







وبدوره حذر الباحث القانوني صالح عبد العاطي من مخاطر التراخي وغياب الاستجابة لمطالب الخريجين وانعكاس ذلك على المجتمع الفلسطيني.

وحمل عبد العاطي الاحتلال المسؤولية الكاملة جراء ما يتعرض له خريجو القطاع من الحصار الخانق وعدم توفر فرص العمل.

وطالب عبد العاطي المجتمع الدولي في ظل انعقاد الجمعية العامة بضرورة دعم وكالة غوث الدولية بما يعزز قدرتها في الاستجابة لاحتياج ما يقارب 6 ملايين فلسطيني في المناطق الخمسة وعلى رأسها قطاع غزة.

ووجه عبد العاطي رسالة قائلاً: "إننا سوف نستمر كمجتمع دولي وقوى للشباب من أجل دعم آمال وتطلعات الشباب الذين يستحقون منا جميعاً بعد سنوات من المعاناة والألم، فهم ضحايا الاحتلال والحصار"

ومن جانبها قالت إيمان القرناوي خريجة كلية الصيدلة لمراسلة وكالة فلسطين اليوم الإخبارية: "درسنا 5 سنوات وأهلنا دفعوا علينا فلوس حتى ندرس ونعيل أنفسنا بالمستقبل، وأضافت انصدمنا بعد تخرجنا بسوق العمل حيث إنه لا يوجد وظائف ونسبتها قليلة جداً"











ووجهت القرناوي رسالة لوكالة الغوث المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين بزيادة أعداد الوظائف بما يلبي ازدياد نسبة الخريجين .

أم محمود عمر إحدى المشاركات التي تساند ابنتها في المطالبة بحقها بتوفير فرص عمل قالت لمراسلة وكالة فلسطين اليوم الإخبارية: "ابنتي خريجة لغة إنجليزية ومنذ وقت طويل خريجة، احنا بنتعب على أولادنا وبالآخر ما في وظائف ونضطر نشتغل أي شيء حتى نعيل أنفسنا وعمل دروس تقوية داخل البيوت.

وطالبت أم محمود وكالة الغوث أن تفتح المجال أمام أبنائنا بتوفير فرص عمل.