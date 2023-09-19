حماس تدعو السلطة لوقف ملاحقة المقاومة والإفراج عن المعتقلين السياسيين

فلسطين اليوم

دعت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء 19-9-2023، السلطة الفلسطينية للانحياز لخيارات شعبنا ووقف ملاحقة المقاومة والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

وقالت الحركة في بيان لها: "إن مرور عام كامل على اختطاف أجهزة السلطة للمجاهد مصعب اشتية، المطلوب لقوات الاحتلال، والحملة المتصاعدة والشرسة من التيار المتنفذ في السلطة ضد المقاومة والمقاومين من مختلف التيارات السياسية الفلسطينية بتعاون وتنسيق أمني عال مع الاحتلال الصهيوني، لن تنجح في كسر إرادة شعبنا المتمسك بالمقاومة سبيلا للتحرير والعودة والدفاع عن المسجد الأقصى".

ودعت رئاسة السلطة والأجهزة الأمنية لوقف ملاحقة المقاومة والمقاومين، والالتحام مع خيار شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الذي يسابق الليل والنهار لتهجير شعبنا وسرقة ما تبقى من أرضه وتدنيس الأقصى وصولا للسيطرة عليه.

وأكدت "حماس" على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة، والتوقف عن استحضار ذرائع واهية ومكشوفة لمواصلة اعتقالهم.

وطالبت الشخصيات الوطنية والاعتبارية في مختلف ربوع الوطن للوقوف بقوّة لمنع التيار المتنفذ في السلطة من تنفيذ مخططات الاحتلال في كسر المقاومة وإشعال فتنة داخلية.

وأهابت الحركة بشعبنا الفلسطيني لمواصلة احتضان المقاومة والمقاومين وحمايتهم من براثن التنسيق الأمني، والضغط على المتورطين في ملاحقة المقاومين عشائريًّا وشعبيًّا.

وختمت حماس: "إننا إذ نحذر التيار المتنفذ في السلطة من الاستمرار في غيه وجريمته الوطنية، فإننا نؤكد أن دفاع شعبنا عن نفسه وحقوقه ضد الاحتلال ومستوطنيه ولحماية مسرى نبيه، هو حق مشروع سيتواصل ما بقي الاحتلال جاثمًا فوق أرضنا ومقدساتنا".

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

ندعو السلطة للانحياز لخيارات شعبنا ووقف ملاحقة المقاومة والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين

إن مرور عام كامل على اختطاف أجهزة السلطة للمجاهد مصعب اشتية، المطلوب لقوات الاحتلال، والحملة المتصاعدة والشرسة من التيار المتنفذ في السلطة ضد المقاومة والمقاومين من مختلف التيارات السياسية الفلسطينية بتعاون وتنسيق أمني عال مع الاحتلال الصهيوني، لن تنجح في كسر إرادة شعبنا المتمسك بالمقاومة سبيلا للتحرير والعودة والدفاع عن المسجد الأقصى.

إننا وأمام تصاعد حملة السلطة على كل من يقاوم الاحتلال بالملاحقة والاختطاف والاعتقال والتعذيب ومحاولة كسر إرادة المقاومين، والحملة الأمنية المركزة على مخيمات اللاجئين، قلاع المقاومة التي تصدت لعدوان الاحتلال وانتصرت للمسجد الأقصى المبارك، لنؤكد على التالي:

-ندعو رئاسة السلطة والأجهزة الأمنية لوقف ملاحقة المقاومة والمقاومين، والالتحام مع خيار شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الذي يسابق الليل والنهار لتهجير شعبنا وسرقة ما تبقى من أرضه وتدنيس الأقصى وصولا للسيطرة عليه.

-نؤكد ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة، والتوقف عن استحضار ذرائع واهية ومكشوفة لمواصلة اعتقالهم.

-نطالب الشخصيات الوطنية والاعتبارية في مختلف ربوع الوطن للوقوف بقوّة لمنع التيار المتنفذ في السلطة من تنفيذ مخططات الاحتلال في كسر المقاومة وإشعال فتنة داخلية.

-نهيب بشعبنا الفلسطيني لمواصلة احتضان المقاومة والمقاومين وحمايتهم من براثن التنسيق الأمني، والضغط على المتورطين في ملاحقة المقاومين عشائريًّا وشعبيًّا.

وإننا إذ نحذر التيار المتنفذ في السلطة من الاستمرار في غيه وجريمته الوطنية، فإننا نؤكد أن دفاع شعبنا عن نفسه وحقوقه ضد الاحتلال ومستوطنيه ولحماية مسرى نبيه، هو حق مشروع سيتواصل ما بقي الاحتلال جاثمًا فوق أرضنا ومقدساتنا.

حركة المقاومة الإسلامية - حماس

الثلاثاء: 04 ربيع أوّل 1445هـ

الموافق: 19 أيلول/ سبتمبر 2023م