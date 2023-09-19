فلسطين اليوم

موجة غضب تعم وسط موظفي حكومة قطاع غزة بعد تأخر صرف الرواتب وتقليص نسبة الصرف لشهر 8/2023، دون الإعلان او الكشف عن أسباب تقليص النسبة وتأخير صرفها كون موعد صرفها دائما لا يتجاوز الأيام العشر الأولى من كل شهر ميلادي.

وفي وقت سابق، هددت نقابة الموظفين في غزة ، بتنفيذ إجراءات احتجاجية خلال الأسبوع المقبل للمطالبة بحقوق الموظفين وعلى رأسها انتظام صرف الدفعة الشهرية من الراتب على رأس كل شهر دون تأخير.

وقالت النقابة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" في ظل الواقع الصعب للموظفين واستمرار تأخير صرف الدفعة الشهرية دون أي تصريح رسمي من الجهات المختصة، تعبر نقابة الموظفين في القطاع العام عن استيائها الشديد".

موجة غضب بين موظفي غزة بعد تقليص نسبة الرواتب لشهر 8/2023.

وقد أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين18/9/2023م، عن موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر أغسطس 8-2023م.

وبينت الوزارة في تصريح صحفي وصل وكالة فلسطين اليوم :" إن رواتب الموظفين ستصرف يوم الأربعاء2023/09/20م، ونسبة صرف 55 %، وبحد أدنى 1700 شيكل، عبر بنكي الوطني والإنتاج وجميع فروع بنك البريد.

وعن نسبة الصرف الشهر الماضي، صرفت وزارة المالية في حكومة غزة ، رواتب الموظفين عن شهر 7-2023م، في منتصف شهر 8، بالنسبة الشهرية المعتادة 60% وبحد أدنى 1800شيكل.