تجنبها.. أغذية تساعد على انتشار حب الشباب

فلسطين اليوم

أسباب عديدة تؤدي لظهور حب الشباب والتهابات الجلد، بينها التغيرات الهرمونية في الجسم والإفراط في تناول السكر وعدم العناية بالنظافة.

الدكتورة ناتاليا كوزلوفا أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية، أشارت إلى أن هناك أطعمة تحفز ظهور حب الشباب، من خلال تحفيز عمل الغدد الدهنية، مثل حليب البقر. لأن الأبقار خلال فترة الحمل تنتج هرمونات خاصة تنتقل إلى الحليب، وعند ارتفاع مستوى هذه الهرمونات في جسم الإنسان يمكن أن تسبب ظهور حب الشباب.

أضافات الطبيبة: بالإضافة إلى ذلك، يحفز السكر والكربوهيدرات إنتاج الغدد الدهنية، لذلك يمكن أن يظهر حب الشباب لدى الأشخاص الذين يفرطون في تناول المياه الغازية المحلاة والخبز الأبيض والأرز الأبيض والشوكولاتة والفطائر".

ويمكن تنظيم مستوى السكر في الدم بتناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية مثل الشوفان والبقوليات والتفاح والجزر.

ووفقا لها، غالبا ما يشخص لدى الأشخاص الذين يعانون من حي الشباب انخفاض مستوى مضادات الأكسدة، مثل فيتامين Е والسيلينيوم. لذلك من أجل رفع مستواها يجب تناول اللوز والفول السوداني والمكسرات البرازيلية.

ولفت الطبيبة، إلى ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتين والدهون والكربوهيدرات، ويناسب كمية الطاقة التي ينفقها الشخص. وتنصح بالتخلي عن تناول الكربوهيدرات البسيطة والمأكولات السريعة واستبدالها بالخضروات والفواكه والإكثار من شرب الماء.