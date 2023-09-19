هل سنشهد ارتفاعاً على أسعار الدجاج في قطاع غزة الأيام القادمة ؟

فلسطين اليوم

شهدت أسعار الدجاج خلال الأيام الماضية ارتفاعاً طفيفاً على أسعارها حيث وصلت لـ11 شيكل للكيلو الواحد بعد أن كانت تباع بـ9 شيكل الشهر الماضي، فهل ستشهد مزيداً من الأرتفاع على أسعار الدجاج في غزة ؟

مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، المهندس عايش الشنطي، أكد أن أسعار الدجاج في قطاع غزة ستبقى مستقرة ولن يطرأ عليها أي ارتفاع في الوقت الحالي.

وقال الشنطي في تصريحات لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "الوزارة تتبع سياسة من خلال إدخال كميات من البيض الذي ينتج الدجاج اللاحم حسب حاجة السوق المحلي، مبيناً أن هذه الكميات تكون مدروسة بعناية بحيث تتوافق مع حجم الطلب في السوق".

وأوضح أن السياسة التي تتبعها الوزارة بخصوص الدجاج اللاحم تحقق التوازن للأسعار في السوق من اللحوم البيضاء سواء الدجاج أو الحبش، ومدى مناسبة أسعارها للمستهلك والمزارعين.

وبيّن الشنطي، أن سعر الدجاج من أرض المزرعة 10 شواكل، فيما يصل للمستهلك 11 شيكل في الأسواق، منوهاً إلى أن حالة الطلب على الدجاج ممتازة جداً في الأسواق.

وعن إمكانية ارتفاع أسعار الدجاج، نفى الشنطي أن يكون هناك ارتفاع على أسعار الدجاج في الأسواق خلال الأيام القادمة، مشيراً أن الوزارة تتابع الكميات الموجودة في الأسواق، وحينما نشعر باحتمالية وجود ارتفاع سنقوم بالتدخل ومعالجة المشكلة.

ولفت إلى أنه بحسب الكميات التي تقوم الوزارة بإدخالها لغزة ستبقى أسعار الدجاج خلال الأيام والأسابيع القادمة مناسبة للمستهلك ومستقرة.

وقال: "السعر في الأسواق حالياً جداً مناسب سواء للمستهلك وللمزارع، وخاصة في ظل غلاء الأعلاف والتكلفة العالية التي يحتاجها المربي لإنتاج الكيلو الواحد، مشدداً على أن الوزارة تتابع أسعار الدجاج في الأسواق بشكل دائم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد".