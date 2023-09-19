فلسطين اليوم

موعد التوقيت الشتوي في فلسطين 2023، بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف يهتم كثير من المواطنين والعاملين لاسيما الطلاب في فلسطين بمعرفة موعد التوقيت الشتوي الجديد 2023، ويتمثل التوقيت الشتوي في تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الخلف، ويعد تغيير الساعة هو حدث يحدث بشكل دوري في العديد من البلدان حول العالم، وكالة فلسطين الإخبارية تقدم لكم في السطور التالية موعد التوقيت الشتوي لهذا العام.

موعد التوقيت الشتوي في فلسطين 2023

وقد أعلنت الحكومة الفلسطينية عن موعد بدء العمل بـ التوقيت الشتوي في فلسطين لعام 2023، إذ يبدأ نهاية ليلة يوم الجمعة وصباح يوم السبت الموافق 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويعتبر التوقيت الشتوي تغييرًا دوريًا في عدد من الدول حول العالم حيث يتم تقديم الساعة بشكل مختلف خلال أشهر الصيف والشتاء.

موعد التوقيت الشتوي في فلسطين 2023

ويهدف التغيير في فصلي الصيف والشتاء لاستغلال الضوء الطبيعي بشكل أفضل وتوفير الطاقة، إذ يتغير التوقيت الصيفي في فلسطين إلى التوقيت الشتوي في نهاية فصل الصيف، وبدء فصل الشتاء، من خلال تأخير عقارب الساعة (60) دقيقة.