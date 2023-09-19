موعد التوقيت الشتوي في فلسطين 2023
موعد التوقيت الشتوي في فلسطين 2023، بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف يهتم كثير من المواطنين والعاملين لاسيما الطلاب في فلسطين بمعرفة موعد التوقيت الشتوي الجديد 2023، ويتمثل التوقيت الشتوي في تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الخلف، ويعد تغيير الساعة هو حدث يحدث بشكل دوري في العديد من البلدان حول العالم، وكالة فلسطين الإخبارية تقدم لكم في السطور التالية موعد التوقيت الشتوي لهذا العام.
وقد أعلنت الحكومة الفلسطينية عن موعد بدء العمل بـ التوقيت الشتوي في فلسطين لعام 2023، إذ يبدأ نهاية ليلة يوم الجمعة وصباح يوم السبت الموافق 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويعتبر التوقيت الشتوي تغييرًا دوريًا في عدد من الدول حول العالم حيث يتم تقديم الساعة بشكل مختلف خلال أشهر الصيف والشتاء.
ويهدف التغيير في فصلي الصيف والشتاء لاستغلال الضوء الطبيعي بشكل أفضل وتوفير الطاقة، إذ يتغير التوقيت الصيفي في فلسطين إلى التوقيت الشتوي في نهاية فصل الصيف، وبدء فصل الشتاء، من خلال تأخير عقارب الساعة (60) دقيقة.