ميلان يفقد أحد لاعبيه

فلسطين اليوم

من المتوقع أن يفقد آيه سي ميلان الإيطالي أحد مدافعيه لمدة 3 شهور، وذلك إثر خضوعه لعملية جراحية في الكاحل.

وقال نادي "ميلان" في بيان له: "إن المدافع ماتيا كالدارا خضع لعملية جراحية في كاحله الأيمن، أجراها له د. جياكومو زانون، تحت إشراف طبيب الروسونيري لوسيو جينيسيو".

وأكد الفريق أن العملية الجراحية نجحت، لكن من المتوقع أن يغيب اللاعب نحو 3 شهور.

وكان قد عاد كالدارا من الإعارة إلى سبيزيا في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

كما قرر ميلان تسجيل كالدارا ضمن قائمة الـ25 لاعبا المشاركين في الدوري الإيطالي، وكذلك بقائمة دوري أبطال أوروبا.

جدير ذكره أن المدير الفني للفريق ستيفانو بيولي قد كشف أن كالدارا يعاني من مشكلة في الكاحل.