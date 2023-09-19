فلسطين اليوم

موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين تشكيلة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، يترقب الشارع الرياضي الأوروبي والعالم بدء مواجهة ريال مدريد الإسباني ضد نظيره يونيون برلين الألماني ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023-2024، إذ يبحث الجمهور الكروي الآن عن، موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين تشكيلة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، باعتبارها من أهم المباريات في ذات الجولة.

موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا، معظم عشاق ريال مدريد الإسباني غير مقتنعون بأداء الفريق في هذه المرحلة بالرغم من تحقيق الانتصار تلو الانتصار، وتحقيق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، ما يدفعهم لمشاهدة مباريات الملكي في دوري أبطال أوروبا، باعتباره سيد اللعبة، لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين

موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين، من المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد نظيره يونيون برلين في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة من مساء يوم غد الأربعاء الموافق 19 سبتمبر 2023، على ملعب سانتياغو برنابيو، بينما ينقل المباراة قناة beIN Sports HD 2، ويعلق عليها المعلق الشهير علي محمد علي، حيث إن مباراة ريال مدريد ويونيون برلين تعد أولى مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023-2024.

تشكيلة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، من المتوقع أن يخوض المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا ضد يونيون برلين بالأسماء التالية: كيبا أريثابالاجا، داني كارباخال - أنطونيو روديجر - دافيد ألابا - فران جارسيا، إدواردو كامافينجا، أوريليان تشواميني - لوكا مودريتش، جود بيلينجهام، رودريجو – خوسيلو، وإلى هنا نختم المقالة التي حملت عنوان: موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين تشكيلة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.