جيش الاحتلال يعترف بتضرر مركبة عسكرية في بيت لحم

فلسطين اليوم

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء 19-9-2023، بتضرر آلية عسكرية له خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة الدوحة في بيت لحم بالضفة المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي": "تضرر آلية عسكرية في المواجهات التي وقعت خلال اقتحام قرية الدوحة في بيت لحم، وجرى إخراجها بشكل سريع من المكان".

وكانت قد اقتحمت قوة معززة من جيش الاحتلال منطقة الدوحة في بيت لحم وقامت بمداهمة عدد من منازل المواطنين حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان في المنطقة.