بعد عام على رؤية التحديث الاقتصادي.. سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء19/9/2023

فلسطين اليوم

سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء19/9/2023؟، بعد عام على رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن يهتم كثير من الأردنيين لمعرفة سعر الذهب لحظة بلحظة لاقتناص فرصة السعر الجيد وادخاره، ويعتبر الذهب هو أكثر العناصر الاقتصادية القادرة على مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية، ولهذا يتم الاعتماد عليه كمخزون استراتيجي لمواجهة عوامل الخطر من التضخم أو انهيار قيم العملات الرسمية، ونتيجة كثرة التساؤلات وكالة فلسطين اليوم تستعرض لكم في السطور التالية أسعار الذهب في الأردن:

سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء19/9/2023؟، شهد سعر الذهب في الأردن اليوم حالة من الارتفاع الطفيف، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 43.97، بينما سجل سعره أمس 43.94 دينار

سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء19/9/2023؟

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 38.47 دينار، بينما حقق سعره بالدولار $54.31

سعر الذهب عيار 18

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 32.98، بينما بلغ سعره بالدولار حوالي $46.56

سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء19/9/2023؟

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 25.63 دينار، بينما سجل سعره بالدولار نحو 36.15

سعر جرام الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في الأردن عند مستوى 21.98دينار، فيما حقق سعره بالدولار نحو $31.04

سعر

الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء19/9/2023؟

سعر الجنيه الذهب

حقق سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 307.55 دينار، بينما وصل سعره بالدولار لـ433.79

سعر كيلو الذهب

سجل سعر كيلو الذهب اليوم في دولة الأردن نحو 43,970 دينار، بينما وصل سعره بالدولار لـ $62,070