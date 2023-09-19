هذا السيناريو الذي تتوقعه "إسرائيل" من قطاع غزة !

فلسطين اليوم

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء19/9/2023، إن مؤسسة الاحتلال الأمنية تتوقع أن يتم إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، خلال الفترة القريبة القادمة.

ما تسمى بمنظومة الاحتلال الأمنية تزعم أن هناك استعدادات لمحاولات إطلاق صواريخ من القطاع.

وأشارت القناة 12، إلى أن المنظومة الأمنية تتابع إذا ما كانت المظاهرات عند الحدود مع غزة ستتقلص اليوم أم لا.

وفي سياق آخر، ذكرت القناة العبرية، أن قرار إبقاء حاجز بيت حانون مغلقاً، جاء وفق تعليمات وزير الحرب يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وأضافت: "بعد إجراء تقييم للوضع الأمني، سيتم تجديد التقييم وفقا للتطورات في المنطقة".