تطوير روبوت على شكل سمكة للمراقبة تحت الماء

فلسطين اليوم

أعلنت جامعة "كورولوف" الروسية، مؤخراً، أن الخبراء تمكنوا من تطوير روبوت مائي على هيئة سمكة ليستخدم في عمليات البحث والمراقبة البيئية.

وبحسب للخدمة الصحافية للجامعة، فإن الروبوت الذي يبلغ طوله 85 سم تقريباً صُنع على هيئة سمكة القاروص البحرية، ويمكنه تقليد حركات الأسماك والتنقل بشكلِ مستقل تحت الماء وتغير اتجاهاته باستخدام زعنفة الذيل، وقد تم اختبار الروبوت بنجاح في حوض سباحة.

وقالت الخدمة: "حصل الروبوت الجديد على أنظمة مراقبة بصرية، كما جُهّز بتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدته في اجتياز العوائق تحت الماء واكتشاف الأجسام المراد البحث عنها".

ووفقاً للخبراء يساعد المظهر الخارجي للروبوت في تمويه حركته تحت الماء، كما أن جسمه الانسيابي الذي أتى على شكل سمكة والزعنفة الذيلية التي حصل عليها يمكنانه من الحركة والمناورة بسرعة عالية.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الروبوت يمكنه الغوص لعمق 5 أمتار تحت الماء حالياً، وسيستعمل مستقبلاً في عمليات المراقبة البيئية وعمليات البحث والاستكشاف تحت الماء.

وكانت كشفت روسيا في حزيران/ يونيو بمعرض IMDS-2023 عن روبوت مائي جديد صمم ليكون قادراً على تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام.

وخلال المعرض قال متحدث باسم مكتب "روبين" الروسي للتصاميم التقنية:"روبوت Talisman-2 الجديد الذي كشفنا عنه خلال المعرض يعتبر تطوراً إضافياً في مشروع تصنيع روبوتات Talisman المائية الموجهة عن بعد".

ويُشار إلى أنه في دراسة نُشرت مؤخراً في مجلة "نانو ليترز Nano Letters"، ابتكر باحثون في جامعة سيتشوان في الصين روبوتاً سمكياً مصنوعاً من مادة تنشط بالضوء، ويمكن للمواد البلاستيكية الدقيقة أن تلتصق بجسمها أثناء السباحة.