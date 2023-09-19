مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الساعة 09:53 ص|19 سبتمبر 2023
منع دخول الاقصى.jpg
منع دخول الاقصى.jpg

فلسطين اليوم

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء 19/9/2023، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. 

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الأقصى، والتدقيق في هوياتهم الشخصية، إضافة إلى استمرار إبعاد العشرات منهم عن المسجد، لفترات متفاوتة.

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