في ذكراه.. "الجهاد" تزور ذوي الشهيد حسان في طولكرم

فلسطين اليوم

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء أمس الاثنين، ذوي الشهيد الأسير فواز حسان في بلدة عتيل بمحافظة طولكرم، بمناسبة الذكرى الـ19 لاستشهاده.

وأشاد الوفد الذي ضم عدداً من قادة وكوادر الحركة في محافظة طولكرم بعائلة الشهيد التي قدمت ابنها أسيراً وشهيداً، مؤكدين بأن هذه الزيارة وفاءٌ وتكريمٌ للشهيد الأسير الذي قدم روحه، دفاعاً عن الأرض والمقدسات.

بدوره شكرت عائلة الشهيد وفد الحركة على هذه الزيارة الكريمة، وأثنت على جهودهم المبذولة في الوقوف مع عوائل الشهداء والأسرى ومساندتهم في إطار مسؤوليتها وواجبها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

يذكر أن الشهيد الأسير فواز سعيد حسان من مواليد بلدة عتيل بمحافظة طولكرم بتاريخ 18 ديسمبر عام 1974م، وهو من مجاهدي سرايا القدس، حيث تعرف إلى الشهيدين القائد أسعد دقة والمجاهد معتز أبو خليل.

وتعرض الشهيد حسان للاعتقال أكثر من مرة كان آخرها عام 2003م، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، وحكم عليه بالسجن لـ 8 سنوات ونصف، تعرض خلالها لتعذيب شديد، أدى لتدهور حالته الصحية حتى ارتقى شهيداً بتاريخ 16 سبتمبر عام 2004م.