ما قصة المنزل الوحيد الذي بقي كما هو بعد إعصار دانيال بليبيا ؟

فلسطين اليوم

تداول رواد مواقع السوشل ميديا مجموعة صور ومقاطع فيديو لمنزل بقي صامداً وسط مدينة درنة الليبية، رغم الفيضانات التي اجتاحت المدينة منذ أيام ودمرتها تماماً، مخلفة آلاف القتلى والمفقودين والمشردين.

ولم تصب جدران المنزل أو أبوابه ونوافذه بأي أضرار، رغم أن بقية المنازل من حوله سويت بالأرض، حتى أنه حافظ على طلائه الأبيض من الخارج رغم الطين والوحل، ليبدو كأنه منزل حديث البناء.

وأثارت القصة دهشة رواد مواقع التواصل، الذين انقسموا بين من يتحدث عن «معجزة» و«عن أفعال صاحب البيت الجيدة التي ساعدته في الحفاظ على ممتلكاته»، وبين مشككين في حقيقتها، خصوصاً أن شكل المنزل لا يتماشى إطلاقاً مع بقية المشهد في المدينة، التي عمتها الفوضى ودمرت بشكل كبير.

ولاحظ النشطاء أن جدران المنزل وأبوابه ونوافذه لم تتأثر بأية أضرار، بينما تم هدم بقية المنازل المحيطة به وتحولها إلى أنقاض.