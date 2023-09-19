"سوق فراس": خالي بقرار من البلدية ..ما مصيره المستقبلي وهل اليرموك بديله الدائم؟

فلسطين اليوم

أحدث إعلان بلدية غزة، إغلاق سوق "فراس" الشعبي بشكل نهائي وتحديد سوق اليرموك بديلاً عنه، ضجة لدى المواطنين في مدينة غزة تسائل على إثرها المواطنين خاصة التى تترد على السوق بشكل مستمر من أجل تلبية احتياجاتها الأساسية؛ كون السوق يضم العديد من المحال التجارية ومحال بيع المواد الغذائية واللحوم والخضروات وغيرها من الأصناف التى يحتاجها المواطن بشكل يومي.

فمن أبرز هذه التساؤلات التى طرحها المواطنين، (ما مصير سوق فراس بعد الاغلاق، وهل سيكون سوق اليرموك بديلاً مناسباً عن السوق في سد احتياجات المواطنين....؟!، "مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هاتف مسؤول الإعلام في بلدية غزة، حسني مهنا، للحديث عن تفاصيل وأسباب قرار البلدية إغلاق سوق "فراس" الشعبي تمهيداً لبدء مشروع هدمه وتحديد سوق اليرموك بديلاً عنه.

ويوم الأحد الماضي ، أعلنت بلدية غزة إغلاق سوق فراس اعتباراً من يوم السبت القادم الموافق 23 / 9 / 2023، وافتتاح سوق اليرموك رسمياً بتاريخ 3 / 10 / 2023،

أسباب الإغلاق..؟

وأكد أن بلدية غزة قررت إغلاق سوق فراس للبدء في مشروع هدم السوق، بعد تطوير محال سوق اليرموك وتجهيزها وتوسعتها لتكون بديلاً عن سوق فراس الضعيف جداً من حيث الفعالية والبنية التحتية والاقبال المحدود جداً من المواطنين، حسب وصف مهنا.

وأضاف: "أن الخدمات المقدمة في سوق فراس بالنسبة للبلدية غير مرضية وغير مقبولة نظراً لعدم وجود بنية تحتية مجهزة بشكل بتناسب مع احتياجات هذا السوق، لهذا قدمت البلدية خلال الفترات الماضية مجموعة من التسهيلات لمستأجري سوق فراس بتسهيل عملية نقلهم إلى سوق اليرموك وإنجاز عملية هدم سوق فراس للبدء في عملية التطوير".

وتابع مسؤول الاعلام في البلدية حديثه: "أن البلدية قامت خلال الأيام السابقة بتسليم المحالات لمستأجريها تمهيداً ليوم افتتاح سوق اليرموك والمجهز بأكثر من 600 محال موزعة على 4 وحدات داخل السوق الذي يوم الـ3 من شهر10 أكتوبر المقبل".

تفاصيل سوق اليرموك

وأشار إلى أن سوق اليرموك، سيضم 72 محالاً لبيع الخضروات، و22 للقماش، و48 محالاً لأغراض متعددة، 68 محالاً البالة، وما يزيد عن 400 صندقة بمساحات مختلفة راح تخدم سكان مدينة غزة.

وبشأن الخدمات التي وفرتها البلدية لسوق اليرموك، بيّن مهنا أن البلدية وفرت مجموعة من التحسينات في سوق اليرموك، كـ"خط كهرباء دام لخدمة التجار وأصحاب المحال التجارية، كما وفرت خط مياه دائم ومحطة تحلية لخدمة السوق، بالإضافة لذلك توفير كاميرات مراقبة وحراسة ليلية، فضلاً عن انشاء موقف للسيارات وعبارات نقل والتوصيل البضائع، كما وفرت حمامات ذكية، وإلى جانب ذلك سيكون السوق تحت متابعة لخدمة النظافة على مدار الساعة.

المشروع المقترح

وحول التصور المبدئي والمقترح لدي البلدية بشأن سوق "فراس" الشعبي، أوضح حسني مهنا، أن البلدية حتى اللحظة ليست لديها تصور واضح بشأن المشروع الذي سيعقب عملية هدم سوق فراس لان السوق على مدار أكثر من 15 عاماً، حينما يطرح مشروع تطويره تنتهى بصعوبة التنفيذ وتنتهى بالفشل والسبب الرئيسي في ذلك هو عدم الاتفاق مع التجار ومستأجري سوق فراس على اخلاء السوق ونقل محالهم.

وأضاف: "مع تحديد سوق اليرموك بديلاً عن فراس خلصت البلدية لتصورين بشأن سوق فراس (أما بتطوير السوق أو بناء سوق جديد بشكل حضاري يناسب المنطقة التي فيها السوق والقريبة من ميدان فلسطين "الساحة"، مؤكداً أن البلدية لا تزال تجري مشاوراتها للخروج بتصور مناسب لسوق فراس الشعبي.

كما أكد مهنا أن طبيعية التصور المقترح لسوق فراس، ستحدده البلدية بناء على التمويل وحجم التمويل للمشروع النهائي.