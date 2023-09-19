"الموساد" يشرع بالتحقيق في تهريب الأسلحة للضفة عبر الحدود الأردنية

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء 19-9-2023، أن ما يُسمى بجهاز "الموساد" شرع في التحقيقات حول المزاعم بتهريب الأسلحة للضفة عبر الحدود الأردنية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي": "بدأ الموساد بالمشاركة في التحقيقات المتعلقة بتهريب الأسلحة من الحدود الأردنية وفي التحقيق في بعض العمليات في الداخل".

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال، أن التحقيقات جاءت؛ بسبب ما أسمته بـ"انخراط إيران المتزايد في المنطقة". وفق زعمها.

وكانت أعلنت المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" مؤخراً عن إحباطها لمحاولة تهريب أسلحة وعبوات ناسفة وصفتها "بالنوعية" من الحدود الأردنية للضفة المحتلة.

ويُشار إلى أنه يتهم كيان الاحتلال "الإسرائيلي" إيران بأنها هي من ترسل الأسلحة للمقاومة في الضفة الغربية المحتلة.