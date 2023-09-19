تحويل منزل في جلبون نقطة عسكرية بقرار من الاحتلال

فلسطين اليوم

حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 19/9/2023، سطح منزل مواطن في قرية جلبون شرق جنين إلى نقطة مراقبة عسكرية.

وذكرت مصادر محلية أن قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت جلبون وداهمت منزل المواطن عماد فهمي أبو الرب، وحولت سطحه إلى نقطة مراقبة ورفعت علم إسرائيل، كما داهمت منزل المواطن فهمي أبو الرب وفتشته.

بدورها، أعلنت مدير تربية جنين سلام الطاهر لـ"وفا"، أن دوام المدارس في قرية جلبون سيكون الساعة التاسعة، بسبب اقتحام الاحتلال لها.