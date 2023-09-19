روسيا تشن هجوماً بطائرات مسيرة على غرب أوكرانيا

فلسطين اليوم

شنت طائرات مسيرة روسية، فجر اليوم الثلاثاء 19-9-2023، هجوماً على مدينة لفيف في غرب أوكرانيا حيث سمع دوي انفجارات، فيما تصدت الدفاعات الأرضية الأوركانية للهجمات الجوية.

وبحسب مصادر محلية أوكرانية، فإنه في ساعات الفجر الأولى، سمعت أصوات عدة أسراب من المسيّرات في سماء مدينة لفيف، حيث دوت انفجارات.

وقال رئيس بلدية لفيف أندريه سادوفي، على تلغرام: "الدفاعات الجوية تعمل في منطقتنا، وهناك طائرات مسيرة إضافية تحلق في اتجاهنا"، داعيا السكان إلى الاحتماء من خطر هجوم ثان".

وأضاف رئيس البلدية: "يُسمع دوي انفجارات، نتيجة قصف على لفيف، اندلع حريق في مستودع صناعي".

وفي إطار منفصل، أعلنت أوكرانيا أن قواتها اخترقت خطوط الدفاع الروسية باستعادتها قريتين قرب مدينة باخموت المدمّرة في الجبهة الشرقية.

وفي الأثناء، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة، حيث سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أن يلتقي نظيره الأميركي جو بايدن.

جاء ذلك في الوقت الذي تثير قضية عبور صادرات الحبوب الأوكرانية التي تفرض روسيا حظرا على شحنها عبر البحر الأسود، توتراً بين بروكسل وكييف وجاراتها في الاتحاد الأوروبي.