بالأسماء: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 19-9-2023، حملة اعتقالات ومداهمات في عدة مدن من الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مدن من الضفة المحتلة، وشنت حملة اعتقالات تركزت في مدينتي قلقيلية والخليل، وجاءت كما يلي:

اعتقالات الثلاثاء ١٩/٩/٢٠٢٣:

١. عز الدين بري- أماتين قرب قلقيلية

٢. همام صوان- أماتين

٣. محمد عماد شبيطة- عزون شرق قلقيلية

٤. إيهاب هزيم- نابلس

٥. محمود محمد جوابرة- مخيم العروب شمال الخليل

٦. خليل محمد الكدناوي- مخيم العروب

٧. لؤي جمال جوابرة- مخيم العروب