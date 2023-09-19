السعودية تؤكد: لا حل دون دولة فلسطينية مستقلة

فلسطين اليوم

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أنه "لن يكون هناك حل للصراع الفلسطيني (الإسرائيلي) من دون دولة فلسطينية مستقلة".

وأضاف ابن فرحان في تصريح متلفز: "أن الناس بدأت تفقد الأمل في حل الدولتين "الإسرائيلية-الفلسطينية"، ونريد من خلال المجهودات إعادتها إلى الواجهة".

وكان الوزير السعودي دعا كيان الاحتلال إلى التعامل بجدية لتسوية الصراع مع الفلسطينيين، مؤكداً ضرورة إيجاد طريق لحل القضية الفلسطينية، عبر المفاوضات الهادفة إلى التوصل لاتفاقات حقيقية.

تصريحات الوزير جاءت في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقية تطبيع بين المملكة والاحتلال "الإسرائيلي".

وأمس الاثنين، نفت وزارة الخارجية الأمريكية الأنباء المتداولة حول أن الرياض أبلغت الإدارة الأمريكية وقف أي مباحثات تتعلق بالتطبيع مع "تل أبيب"، التي أوردتها صحيفة "إيلاف" السعودية.

وزعمت "إيلاف" أنها نقلت عن مسؤول في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن السعودية أبلغت الإدارة الأمريكية وقف أي مباحثات تتعلق بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأشار المسؤول إلى إن "معارضة أركان حكومة نتنياهو لأي لفتة تجاه الفلسطينيين، وقبول نتنياهو مطالب أركان اليمين المتطرف المتمثل بحزبي إيتمار بن غفير وزير ما يُسمى بـ "الأمن القومي"، وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية، يعني نسف أي إمكانية للتقارب مع الفلسطينيين، وبالتالي مع السعوديين".